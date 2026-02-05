С «Лестера» сняли шесть очков за нарушение финансовых правил

«Лестер», выступающий в Чемпионшипе, лишили шести очков за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития в сезоне-2023/2024. Соответствующие обвинения были предъявлены «лисам» в мае минувшего года. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Пресс-служба «Лестера» проинформировала, что клуб с сожалением принимает решение Независимой комиссии и намерен использовать имеющееся у него время на обдумывание дальнейших шагов.

После указанного наказания «Лестер» опустился на 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Теперь на счету «лис» 32 очка.

