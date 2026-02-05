Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

С «Лестера» сняли шесть очков за нарушение финансовых правил

С «Лестера» сняли шесть очков за нарушение финансовых правил
Комментарии

«Лестер», выступающий в Чемпионшипе, лишили шести очков за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития в сезоне-2023/2024. Соответствующие обвинения были предъявлены «лисам» в мае минувшего года. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Пресс-служба «Лестера» проинформировала, что клуб с сожалением принимает решение Независимой комиссии и намерен использовать имеющееся у него время на обдумывание дальнейших шагов.

После указанного наказания «Лестер» опустился на 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Теперь на счету «лис» 32 очка.

Материалы по теме
Mirror назвал английский клуб, который может возглавить экс-тренер «Челси» Мареска

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android