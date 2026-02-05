Скидки
«Важно ценить своих воспитанников». Кержаков — об отношении к легионерам в России и Европе

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков сравнил отношение руководства клубов к легионерам в России и Европе.

«Как-то у нас, никого не обижая, пример «Севильи» и пример многих клубов России. Отношение к иностранцам здесь и отношение к иностранцам там. Когда в российских командах был создан специальный отдел по работе с легионерами. Там был начальник, был заместитель и легионеры звонили со своими проблемами, там все приезжали, вызывали по всем вопросам. И всегда смотришь, к легионерам подходят, разговаривают владельцы клубов и так далее.

Я помню в «Севилье», как только заканчивается игра, президент входит в раздевалку и идёт первым делом к Хесусу Навасу, Пуэрте. Это свои, из Севильи. И он с ними разговаривает, а потом уже жмёт руку всем остальным. Очень ценил своих воспитанников. У нас как-то немножечко…Важно ценить своих воспитанников», — сказал Кержаков на YouTube-канале Hustle Show.

