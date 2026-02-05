Роналду пропустит грядущий матч «Аль-Насра», он по-прежнему недоволен управлением — Романо

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сыграет в следующем матче команды с «Аль-Иттихадом», который состоится в пятницу, 6 февраля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, у португальского футболиста нет трудностей внутри команды или с руководством саудовского клуба. Также 41-летний форвард не испытывает проблем со здоровьем и физическим состоянием. Подчёркивается, что Роналду продолжает оставаться недовольным тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет некоторыми клубами.

Ранее ESPN сообщал о намерении футболиста запросить трансфер из клуба в июне, если PIF не предоставит гарантий относительно изменений в управлении командой. Роналду пропустил матч 20-го тура Про-Лиги с «Эр-Риядом» (0:1).

