Эден Азар рассказал, почему он не вдохновлялся образом жизни Криштиану Роналду

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Челси» Эден Азар рассказал, как во время игры за лондонский клуб тренер команды Маурицио Сарри предложил ему вдохновляться образом жизни Криштиану Роналду.

«Я сказал ему, что не хочу. Я никогда не злоупотреблял вином, но всегда хотел быть Азаром и на поле, и вне его. Если друзья приглашали меня на ужин, я не отказывался и поступал так же, если мне хотелось бокал вина. Криштиану — это Криштиану, я — Азар. Я просто хотел быть собой и играть в футбол», – приводит слова Азара La Gazzetta dello Sport.

41-летний Криштиану Роналду на данный момент выступает за саудовский «Аль-Наср», он пять раз выигрывал «Золотой мяч» и столько же побеждал в Лиге чемпионов. Эден Азар завершил карьеру три года назад в возрасте 32 лет.