Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эден Азар рассказал, почему он не вдохновлялся образом жизни Криштиану Роналду

Эден Азар рассказал, почему он не вдохновлялся образом жизни Криштиану Роналду
Комментарии

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Челси» Эден Азар рассказал, как во время игры за лондонский клуб тренер команды Маурицио Сарри предложил ему вдохновляться образом жизни Криштиану Роналду.

«Я сказал ему, что не хочу. Я никогда не злоупотреблял вином, но всегда хотел быть Азаром и на поле, и вне его. Если друзья приглашали меня на ужин, я не отказывался и поступал так же, если мне хотелось бокал вина. Криштиану — это Криштиану, я — Азар. Я просто хотел быть собой и играть в футбол», – приводит слова Азара La Gazzetta dello Sport.

41-летний Криштиану Роналду на данный момент выступает за саудовский «Аль-Наср», он пять раз выигрывал «Золотой мяч» и столько же побеждал в Лиге чемпионов. Эден Азар завершил карьеру три года назад в возрасте 32 лет.

Материалы по теме
Хет-трик Испании, разнос в финале ЛЧ или эпичное «класико»? Выбираем лучший матч Роналду!
Рейтинг
Хет-трик Испании, разнос в финале ЛЧ или эпичное «класико»? Выбираем лучший матч Роналду!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android