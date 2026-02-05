Скидки
«Насьональ» требует € 5 млн за 80% прав на защитника, интересующего ЦСКА — Васкес

«Насьональ» из Монтевидео намерен продать 80% прав на центрального защитника Хулиана Мильяна не менее чем за $ 6 млн (€ 5 млн). Интерес к колумбийскому футболисту проявляет московский ЦСКА. Об этом сообщает журналист Родри Васкес на своей странице в социальной сети X.

Мильян играет за «Насьональ» с января 2025 года. За этот период колумбийский защитник принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,3 млн.

ЦСКА интересен центральный защитник из уругвайского клуба — Васкес

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

