Эден Азар назвал идеального тренера для «Челси»

Экс-нападающий мадридского «Реала» и «Челси» Эден Азар рассказал о своей мечте, чтобы лондонский клуб возглавил его бывший сокомандник Сеск Фабрегас. На данный момент испанский специалист возглавляет «Комо».

«Честно говоря, мы немного поговорили летом. Он один из лучших полузащитников в истории, и ему суждено стать одним из лучших тренеров. Я объяснил, что ему пора вернуться в «Челси», он пошутил на этот счёт, но я действительно так думаю. Он любит футбол и знает о нём всё. Я болею за «Челси» и желаю клубу всего наилучшего: поэтому я мечтаю видеть Сеска на скамейке запасных, а я бы сидел на трибунах позади него и наслаждался игрой», – приводит слова Азара La Gazzetta dello Sport.

Под руководством Фабрегаса «Комо» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко.