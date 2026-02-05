Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эден Азар назвал идеального тренера для «Челси»

Эден Азар назвал идеального тренера для «Челси»
Комментарии

Экс-нападающий мадридского «Реала» и «Челси» Эден Азар рассказал о своей мечте, чтобы лондонский клуб возглавил его бывший сокомандник Сеск Фабрегас. На данный момент испанский специалист возглавляет «Комо».

«Честно говоря, мы немного поговорили летом. Он один из лучших полузащитников в истории, и ему суждено стать одним из лучших тренеров. Я объяснил, что ему пора вернуться в «Челси», он пошутил на этот счёт, но я действительно так думаю. Он любит футбол и знает о нём всё. Я болею за «Челси» и желаю клубу всего наилучшего: поэтому я мечтаю видеть Сеска на скамейке запасных, а я бы сидел на трибунах позади него и наслаждался игрой», – приводит слова Азара La Gazzetta dello Sport.

Под руководством Фабрегаса «Комо» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко.

Материалы по теме
Фото
Сеск Фабрегас поучаствовал в эстафете олимпийского огня в Комо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android