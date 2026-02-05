Скидки
На Энцо Фернандеса давит жизнь в Англии, чемпион мира хочет перейти в «Реал» — Marca

Комментарии

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес желает стать футболистом мадридского «Реала» и покинуть Англию по причинам, не связанным с игрой на поле. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «холод, дождь и отсутствие солнца давят на Энцо, привыкшего к тёплой погоде и менее суровым климатическим условиям». Фернандес хочет последовать примеру своего друга и партнёра по сборной Аргентины Хулиана Альвареса, который стал ярче проявлять себя после перехода из «Манчестер Сити» в мадридский «Атлетико». Также Энцо желает жить в городе, более подходящем ему.

Аргентинец играет за «Челси» с января 2023 года. В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

