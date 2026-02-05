«Мы не жировали». Кержаков — о начальном этапе карьеры в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал о финансовых трудностях санкт-петербургского клуба на начальном этапе карьеры футболиста.

«Я с 2001 года в «Зените». Газпром был, но он был как генеральный спонсор, и Виталий Леонтьевич Мутко брал очень-очень много акционеров. У нас ложа на «Петровском» была полностью забита акционерами, и каждый скидывался кто сколько может. Наверное, до 2004 года мы не жировали. Давай так, я застал времена, когда мы сами стирали форму, руками стирали форму на сборах. Это была необходимость», — сказал Кержаков на YouTube-канале Hustle Show.

Кержаков провёл в составе «Зенита» 386 матчей во всех турнирах, в которых забил 162 мяча и отметился 71 результативной передачей.