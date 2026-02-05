Родриго пропустит оба матча с «Бенфикой» в ЛЧ из-за дисквалификации — The Athletic

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов за оскорбление судьи во время встречи 8-го тура общего этапа соревнования с «Бенфикой» (4:2). Бразильский вингер получил красную карточку на 90+7-й минуте игры. Родриго пропустит оба матча с лиссабонским клубом в раунде плей-офф. Об этом сообщает The Athletic.

Первая встреча между «Королевским клубом» и «Бенфикой» состоится 17 февраля. Ответный матч пройдёт 25 февраля.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Родриго принял участие в пяти встречах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: