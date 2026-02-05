Родриго пропустит оба матча с «Бенфикой» в ЛЧ из-за дисквалификации — The Athletic
Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов за оскорбление судьи во время встречи 8-го тура общего этапа соревнования с «Бенфикой» (4:2). Бразильский вингер получил красную карточку на 90+7-й минуте игры. Родриго пропустит оба матча с лиссабонским клубом в раунде плей-офф. Об этом сообщает The Athletic.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30' 1:1 Шельдеруп – 36' 2:1 Павлидис – 45+5' 3:1 Шельдеруп – 54' 3:2 Мбаппе – 58' 4:2 Трубин – 90+8'
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'
Первая встреча между «Королевским клубом» и «Бенфикой» состоится 17 февраля. Ответный матч пройдёт 25 февраля.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Родриго принял участие в пяти встречах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.
