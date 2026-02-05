Скидки
«То, как он мыслит, поражает». Эден Азар — о Жозе Моуринью

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Челси» Эден Азар ответил на вопрос о лучшем тренере в его карьере, выбрав нынешнего наставника «Бенфики» Жозе Моуринью.

– Начиная с Сарри и заканчивая Анчелотти, в вашей карьере было несколько итальянских тренеров.
– Это правда, и я много с ними выиграл. У нас с Сарри были особенные отношения: я думаю, что его взгляды на футбол очень похожи на мои. Но иногда я говорил ему, что его тренировки слишком скучные. Это не критика, тем более результаты доказывают его правоту, как и в случае с Конте: Антонио был невероятен, но заставлял нас бесконечно отрабатывать одно и то же.

– Кто лучший тренер, с которым вы работали?
– Он не итальянец, но вы хорошо его знаете: Моуринью, мастер общения. То, как он мыслит и доносит свои идеи до футболистов, поражает, – приводит слова Азара La Gazzetta dello Sport.

Под руководством Моуринью «Челси» выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги в сезоне-2014/2015.

