«Аталанта» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Италии

Сегодня, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2025/2026 между «Аталантой» и «Ювентусом». Игра пройдёт на стадионе «Адзурри д′Италия» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Микаэль Фаббри. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Аталанта»: Карнезекки, Скальвини, Джимсити, Аханор, Дзаппакоста, де Рон, Эдерсон, Бернаскони, Де Кетеларе, Скамакка, Распадори.

«Ювентус»: Перин, Бремер, Гатти, Келли, Калюлю, Тюрам-Юльен, Локателли, Маккенни, Камбьязо, Консейсау, Дэвид.

Ранее миланский «Интер» обыграл «Торино» со счётом 3:0 и вышел в полуфинал Кубка Италии. В других парах встретятся «Наполи» — «Комо» (10 февраля) и «Болонья» — «Лацио» (11 февраля).

Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», победившая в финале «Милан» (1:0).