Главная Футбол Новости

Аталанта — Ювентус: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Италии 2025/2026, 5 февраля

«Аталанта» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Италии
Комментарии

Сегодня, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2025/2026 между «Аталантой» и «Ювентусом». Игра пройдёт на стадионе «Адзурри д′Италия» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Микаэль Фаббри. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Италии . 1/4 финала
05 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Аталанта»: Карнезекки, Скальвини, Джимсити, Аханор, Дзаппакоста, де Рон, Эдерсон, Бернаскони, Де Кетеларе, Скамакка, Распадори.

«Ювентус»: Перин, Бремер, Гатти, Келли, Калюлю, Тюрам-Юльен, Локателли, Маккенни, Камбьязо, Консейсау, Дэвид.

Ранее миланский «Интер» обыграл «Торино» со счётом 3:0 и вышел в полуфинал Кубка Италии. В других парах встретятся «Наполи» — «Комо» (10 февраля) и «Болонья» — «Лацио» (11 февраля).

Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», победившая в финале «Милан» (1:0).

