Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назвал защитника, против которого было тяжелее всего играть.

«Самый сложный для меня защитник, который навсегда остался в памяти и всплывает при таком вопросе, — это Владимир Кураев. Он играл тогда в «Сатурне» в 2001 году. «Сатурн» тогда тренировал Шевчук и всё время ставил против Аршавы [Аршавина] Дмитрия Ляпкина, а против меня — Кураева. Это такой седой чувак, он просто был злой. Сыграл против него игры две-три, но он просто уничтожал», — сказал Кержаков на YouTube-канале Hustle Show.

Кержаков провёл в составе «Зенита» 386 матчей во всех турнирах, в которых забил 162 мяча и отметился 71 результативной передачей.