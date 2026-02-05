«Фенербахче» готов купить Алберто за € 25 млн, «Зенит» может получить 50% — Рамиро

«Фенербахче» готовится в ближайшие дни сделать предложение о покупке нападающего «Коринтианса» Юри Алберто. Предполагается, что турецкий клуб готов заплатить около € 25 млн, а также включить в сделку футболиста из своего состава. Об этом сообщает журналист Педро Рамиро на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на минувшей неделе «Коринтианс» отклонил предложение «Фенербахче» в размере около € 18 млн.

Ранее сообщалось, что бывшему клубу Алберто «Зениту» принадлежат 50% на нападающего.

Бразилец являлся футболистом «Зенита» с января 2022 года по январь 2023 года. За этот период Алберто принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: