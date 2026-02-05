Скидки
Главная Футбол Новости

Тер Штеген обратился к болельщикам на фоне полученной травмы

Тер Штеген обратился к болельщикам на фоне полученной травмы
Комментарии

Голкипер «Жироны» Марк-Андре тер Штеген обратился к болельщикам на фоне полученной травмы подколенного сухожилия.

«Большинство из вас меня лично не знают, поэтому я хочу кое-чем с вами поделиться.

Я позитивный человек. У меня всегда был такой настрой, и я всегда его придерживался, преодолевая все трудности, но это для меня особенно тяжело.

В прошлые выходные случилось худшее: я получил травму во время матча. Я только что приехал в «Жирону», где меня с первой же минуты встретили очень тепло и радушно. Я очень ждал возможности стать частью команды и помочь достичь нашей общей цели.

Теперь моя роль полностью изменилась, однако моя поддержка команды останется неизменной. Это не просто отличная группа игроков и тренерского штаба; это как семья, и с самого начала я чувствовал их поддержку и близость.

Для спортсменов наибольшую радость доставляют соревнования – тренировки и выступления. Мне же придётся приостановить всё это на несколько месяцев, так как я решил сделать операцию.

Я вернусь», — написал тер Штеген на своей странице в социальной сети.

Ранее в прессе появлялась информация, что восстановление немецкого вратаря может занять до двух месяцев. Тер Штеген перешёл в «Жирону» из «Барселоны» на правах аренды 21 января и успел провести два матча — с «Хетафе» (1:1) и «Овьедо» (0:1).

