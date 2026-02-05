Скидки
Экс-игрок ЦСКА Ефремов: Чалову только 27 — Зидан заиграл примерно в том же возрасте

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов высказался о переходе российского нападающего Фёдора Чалова в «Кайсериспор», приведя в пример Зинедина Зидана.

«На данный момент чемпионат Турции немного сильнее РПЛ. Чалов — молодец, не бежит возвращаться в Россию. Наверняка у него были предложения. Не скажу, что переход в «Кайсериспор» из ПАОКа — большой шаг назад для Феди. Ему нужно поймать уверенность, начать забивать как можно больше — и тогда он пойдёт выше. Чалову только 27 лет, а Зидан, если я не ошибаюсь, заиграл на высоком уровне как раз в этом возрасте», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в составе ЦСКА Чалов провёл 263 матча во всех турнирах, в которых забил 89 голов. В 2024 году россиянин перебрался в греческий ПАОК. В текущем сезоне Фёдор принял участие в 22 встречах на клубном уровне, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

