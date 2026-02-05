Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за «Аль-Хиляль»
Поделиться
Нападающий Карим Бензема забил три гола в ворота «Аль-Охдуда» в дебютном матче в составе «Аль-Хиляля». Встреча между командами проходит в рамках 21-го тура саудовской Про-Лиги.
Смотрите матч здесь:
Саудовская Аравия — Про-Лига . 21-й тур
05 февраля 2026, четверг. 20:30 МСК
Аль-Охдуд
Наджран
2-й тайм
0 : 5
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Бензема – 31' 0:2 Бензема – 60' 0:3 Бензема – 64' 0:4 Малком – 70' 0:5 Аль-Давсари – 75'
«Аль-Хиляль» представил французского форварда в качестве игрока клуба 3 февраля. До этого Бензема выступал за «Аль-Иттихад».
По слухам, против перехода Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» выступал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Напомним, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии владеет клубами «Аль-Наср», «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».
Бензема отказался подписывать фото фанатки со спящим собой:
Комментарии
- 5 февраля 2026
-
22:09
-
22:07
-
22:03
-
22:00
-
21:59
-
21:47
-
21:37
-
21:33
-
21:22
-
21:14
-
21:06
-
20:57
-
20:51
-
20:39
-
20:20
-
20:19
-
20:16
-
20:15
-
20:04
-
19:58
-
19:48
-
19:45
-
19:42
-
19:31
-
19:23
-
19:22
-
19:21
-
19:00
-
18:56
-
18:55
-
18:52
-
18:50
-
18:48
-
18:44
-
18:41