Главная Футбол Новости

Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за «Аль-Хиляль»

Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за «Аль-Хиляль»
Комментарии

Нападающий Карим Бензема забил три гола в ворота «Аль-Охдуда» в дебютном матче в составе «Аль-Хиляля». Встреча между командами проходит в рамках 21-го тура саудовской Про-Лиги.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 21-й тур
05 февраля 2026, четверг. 20:30 МСК
Аль-Охдуд
Наджран
2-й тайм
0 : 5
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Бензема – 31'     0:2 Бензема – 60'     0:3 Бензема – 64'     0:4 Малком – 70'     0:5 Аль-Давсари – 75'    

«Аль-Хиляль» представил французского форварда в качестве игрока клуба 3 февраля. До этого Бензема выступал за «Аль-Иттихад».

По слухам, против перехода Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» выступал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Напомним, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии владеет клубами «Аль-Наср», «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».

«Аль-Хиляль» представил Карима Бензема в качестве новичка клуба

Бензема отказался подписывать фото фанатки со спящим собой:

