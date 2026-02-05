Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за «Аль-Хиляль»

Нападающий Карим Бензема забил три гола в ворота «Аль-Охдуда» в дебютном матче в составе «Аль-Хиляля». Встреча между командами проходит в рамках 21-го тура саудовской Про-Лиги.

«Аль-Хиляль» представил французского форварда в качестве игрока клуба 3 февраля. До этого Бензема выступал за «Аль-Иттихад».

По слухам, против перехода Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» выступал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Напомним, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии владеет клубами «Аль-Наср», «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».

