Аль-Охдуд — Аль-Хиляль, результат матча 5 февраля 2026, счет 0:6, 21-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Охдуд» в матче Про-Лиги благодаря хет-трику Бензема
Комментарии

Завершился матч 21-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Охдуд» и «Аль-Хиляль». Игра проходила на стадионе «Принц Хатлул» в Наджране. В качестве главного арбитра встречи выступил Густаво Техера. Матч закончился со счётом 6:0 в пользу гостей.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 21-й тур
05 февраля 2026, четверг. 20:30 МСК
Аль-Охдуд
Наджран
Окончен
0 : 6
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Бензема – 31'     0:2 Бензема – 60'     0:3 Бензема – 64'     0:4 Малком – 70'     0:5 Аль-Давсари – 75'     0:6 Аль-Давсари – 90+3'    

На 31-й минуте счёт открыл нападающий «Аль-Хиляля» Карим Бензема. На 60-й минуте Бензема оформил дубль. Через четыре минуты француз сделал хет-трик. На 70-й минуте нападающий Малком забил четвёртый мяч гостей. Через пять минут ещё один гол «Аль-Хиляля» забил полузащитник Салем Аль-Давсари. На 90+3-й минуте Аль-Давсари оформил дубль.

После 20 матчей «Аль-Хиляль» набрал 50 очков и занимает первое место. «Аль-Охдуд» заработал 10 очков и располагается на 17-й строчке.

Календарь чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026
Комментарии
