«Когда начинаешь дёргаться, футболисты это считывают». Кержаков — об Алонсо и «Реале»

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о бывшем тренере мадридского «Реала» Хаби Алонсо и его работе в клубе.

«В «Байере» он был неприкасаемый авторитет, тот человек, который выиграл всё как футболист. А в «Реале» люди тоже по три-четыре Лиги чемпионов выигрывали, и их нужно заставить бегать туда-сюда. Это сложновато.

С Винисиусом проблема, потому что он пытался подстроиться под футбол Алонсо, но перестал при этом забивать. Сейчас Алонсо ушёл, и он опять забивает.

Алонсо пытался построить такую же игру, как в «Байере». Три центральных защитника, Гюлера начал внедрять как незаменимого футболиста, но не пошло. Потом он стал уже метаться, возвращаться к базовым настройкам «Реала». Когда ты начинаешь дёргаться, футболисты это считывают. Можно сказать, что слили», — сказал Кержаков на YouTube-канале Hustle Show.

Алонсо работал в «Реале» с лета 2025 года, ранее он трудился в «Байере». Пост главного тренера «сливочных» занял другой экс-игрок мадридцев, Альваро Арбелоа.