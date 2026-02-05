Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Когда начинаешь дёргаться, футболисты это считывают». Кержаков — об Алонсо и «Реале»

«Когда начинаешь дёргаться, футболисты это считывают». Кержаков — об Алонсо и «Реале»
Комментарии

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о бывшем тренере мадридского «Реала» Хаби Алонсо и его работе в клубе.

«В «Байере» он был неприкасаемый авторитет, тот человек, который выиграл всё как футболист. А в «Реале» люди тоже по три-четыре Лиги чемпионов выигрывали, и их нужно заставить бегать туда-сюда. Это сложновато.

С Винисиусом проблема, потому что он пытался подстроиться под футбол Алонсо, но перестал при этом забивать. Сейчас Алонсо ушёл, и он опять забивает.

Алонсо пытался построить такую же игру, как в «Байере». Три центральных защитника, Гюлера начал внедрять как незаменимого футболиста, но не пошло. Потом он стал уже метаться, возвращаться к базовым настройкам «Реала». Когда ты начинаешь дёргаться, футболисты это считывают. Можно сказать, что слили», — сказал Кержаков на YouTube-канале Hustle Show.

Алонсо работал в «Реале» с лета 2025 года, ранее он трудился в «Байере». Пост главного тренера «сливочных» занял другой экс-игрок мадридцев, Альваро Арбелоа.

Материалы по теме
«Такие большие деньги на это всё… Ну нафига, блин?» Кержаков — о матчах сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android