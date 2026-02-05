Стало известно условие, при котором Роналду перестанет бойкотировать матчи «Аль-Насра»

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду недоволен задержками по зарплате, присутствующими в саудовском клубе. Португалец не намерен играть за команду до разрешения сложившейся ситуации. Если задержки по выплатам будут устранены оперативно, то 41-летний форвард сыграет в матче 21-го тура Про-Лиги с «Аль-Иттихадом», который состоится в пятницу, 6 февраля. Об этом сообщает A Bola.

Ранее ESPN сообщал о намерении футболиста запросить трансфер из клуба в июне, если PIF не предоставит гарантий относительно изменений в управлении командой. Роналду пропустил матч 20-го тура Про-Лиги с «Эр-Риядом» (0:1).

