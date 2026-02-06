Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сборной России рассказали о рабочем графике Карпина и его ассистентов в феврале

В сборной России рассказали о рабочем графике Карпина и его ассистентов в феврале
Комментарии

В сборной России рассказали о рабочих поездках главного тренера национальной команды Валерия Карпина и его помощников в феврале.

«Первое международное окно ФИФА на матчи национальных команд в новом году запланировано 23-31 марта. В рамках подготовки к мартовскому УТС тренеры сборной России во главе с Валерием Карпиным активно просматривают кандидатов на ближайший сбор. Валерий Георгиевич, а также Виталий Кафанов и Николай Писарев в настоящий момент находятся в ОАЭ. Половина клубов Премьер-Лиги проводят там свои сборы, в том числе «Ростов», в котором работают Джонатан Альба и Виктор Онопко. Тренеры национальной команды посещают тренировки, товарищеские матчи, а также игры Зимнего Кубка РПЛ, который в эти дни проходит в Абу-Даби с участием «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо». Виталий Витальевич на следующей неделе переберётся в Турцию, где уже вместе с Юрием Никифоровым продолжит просматривать игроков других клубов, готовящихся к возобновлению сезона в районе Антальи», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе сборной России.

Материалы по теме
Босс ФИФА говорит о снятии бана с России. Сколько тогда будет команд РПЛ в еврокубках?
Босс ФИФА говорит о снятии бана с России. Сколько тогда будет команд РПЛ в еврокубках?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android