В сборной России рассказали о рабочем графике Карпина и его ассистентов в феврале

В сборной России рассказали о рабочих поездках главного тренера национальной команды Валерия Карпина и его помощников в феврале.

«Первое международное окно ФИФА на матчи национальных команд в новом году запланировано 23-31 марта. В рамках подготовки к мартовскому УТС тренеры сборной России во главе с Валерием Карпиным активно просматривают кандидатов на ближайший сбор. Валерий Георгиевич, а также Виталий Кафанов и Николай Писарев в настоящий момент находятся в ОАЭ. Половина клубов Премьер-Лиги проводят там свои сборы, в том числе «Ростов», в котором работают Джонатан Альба и Виктор Онопко. Тренеры национальной команды посещают тренировки, товарищеские матчи, а также игры Зимнего Кубка РПЛ, который в эти дни проходит в Абу-Даби с участием «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо». Виталий Витальевич на следующей неделе переберётся в Турцию, где уже вместе с Юрием Никифоровым продолжит просматривать игроков других клубов, готовящихся к возобновлению сезона в районе Антальи», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе сборной России.