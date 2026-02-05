Роналду чувствует себя «преданным» в «Аль-Насре» — CBS Sports

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду предупредил руководство саудовской Про-Лиги о готовности покинуть страну из-за недовольства последними трансферами в чемпионате.

По информации источника, 41-летний форвард возмущён решением Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) перевести нападающего Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» в то время, как состав «Аль-Насра» не был усилен.

Подчёркивается, что недовольство Роналду только усиливается. Португальский игрок чувствует себя «преданным» и готов завершить своё трёхлетнее пребывание в Саудовской Аравии.

Ранее португалец пропустил матч 20-го тура Про-Лиги с «Эр-Риядом» (0:1).

