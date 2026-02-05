«Аталанта» — «Ювентус»: Джанлука Скамакка открыл счёт с пенальти на 27-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2025/2026 между «Аталантой» и «Ювентусом». Игра проходит на стадионе «Адзурри д′Италия» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Микаэль Фаббри. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Джанлука Скамакка на 27-й минуте ударом с 11-метровой отметки.

Ранее миланский «Интер» обыграл «Торино» со счётом 3:0 и вышел в полуфинал Кубка Италии. В других парах встретятся «Наполи» — «Комо» (10 февраля) и «Болонья» — «Лацио» (11 февраля).

Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», победившая в финале «Милан» (1:0).