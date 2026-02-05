Скидки
Круговой ответил, чем ЦСКА отличается от других клубов, где он играл

Круговой ответил, чем ЦСКА отличается от других клубов, где он играл
Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, чем его нынешний клуб отличается от других команд, за которые он выступал ранее.

– Атмосферой. В ЦСКА добрый, хороший коллектив. Все друг за друга, поэтому атмосферой.

– Неужели такого не было раньше где-то?
– Нет, было, но именно такой атмосферы не было в коллективе. Все друг с другом, все как братья, плечом к плечу, бок о бок, — сказал Круговой в интервью пресс-службе ЦСКА на YouTube-канале.

До перехода в стан красно-синих летом 2024 года Круговой выступал за «Зенит» и «Уфу». В составе московской команды защитник сыграл 58 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 11 результативными передачами.

