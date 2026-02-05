Круговой ответил, чем ЦСКА отличается от других клубов, где он играл

Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, чем его нынешний клуб отличается от других команд, за которые он выступал ранее.

– Атмосферой. В ЦСКА добрый, хороший коллектив. Все друг за друга, поэтому атмосферой.

– Неужели такого не было раньше где-то?

– Нет, было, но именно такой атмосферы не было в коллективе. Все друг с другом, все как братья, плечом к плечу, бок о бок, — сказал Круговой в интервью пресс-службе ЦСКА на YouTube-канале.

До перехода в стан красно-синих летом 2024 года Круговой выступал за «Зенит» и «Уфу». В составе московской команды защитник сыграл 58 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 11 результативными передачами.

