Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реалу» интересен Фоден, «Сити» начнёт переговоры при предложении от € 180 млн — Конур

«Реалу» интересен Фоден, «Сити» начнёт переговоры при предложении от € 180 млн — Конур
Комментарии

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 25-летнему атакующему полузащитнику «Манчестер Сити» Филипу Фодену. Однако «горожане» не хотят продавать воспитанника и планируют заключить с ним «пожизненный контракт». Об этом сообщает журналист Экрем Конур для Sports Boom.

По информации источника, если английский клуб неожиданно вступит в переговоры по продаже Фодена, то начальная цена составит € 180-200 млн. «Сливочные» в качестве козыря рассматривают крепкую дружбу между Фоденом и Джудом Беллингемом.

За «Манчестер Сити» Фоден провёл 353 матча во всех турнирах, в которых он отметился 110 голами и 65 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме
«Он — невероятный талант». Фоден — о новичке «Манчестер Сити» Семеньо

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android