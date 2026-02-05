«Реалу» интересен Фоден, «Сити» начнёт переговоры при предложении от € 180 млн — Конур

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 25-летнему атакующему полузащитнику «Манчестер Сити» Филипу Фодену. Однако «горожане» не хотят продавать воспитанника и планируют заключить с ним «пожизненный контракт». Об этом сообщает журналист Экрем Конур для Sports Boom.

По информации источника, если английский клуб неожиданно вступит в переговоры по продаже Фодена, то начальная цена составит € 180-200 млн. «Сливочные» в качестве козыря рассматривают крепкую дружбу между Фоденом и Джудом Беллингемом.

За «Манчестер Сити» Фоден провёл 353 матча во всех турнирах, в которых он отметился 110 голами и 65 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

