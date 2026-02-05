Скидки
«Не думаю, что у Слуцкого был бы авторитет перед Халком». Кержаков — о тренерах в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, почему в санкт-петербургском клубе предпочитали приглашать тренеров-иностранцев, а не российских специалистов.

— Как будто бы когда были топ-звёзды в «Зените», то русским тренерам не доверяли и из-за этого приглашали иностранных специалистов. Может быть, это связано с данным фактом?
— Это у руководства надо спрашивать. У нас и не рассматривались тогда российские специалисты. Цель была еврокубки. Не думаю, что у Леонида Слуцкого был бы авторитет перед Халком. У Валерия Газзаева — я не знаю. Он в ЦСКА мог приструнить любого, как мне кажется, и Кубок УЕФА тому подтверждение, — сказал Кержаков на YouTube-канале Hustle Show.

