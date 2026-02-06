Скидки
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Аталанта» — «Ювентус»: Камал Сулемана забил второй гол хозяев поля на 77-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2025/2026 между «Аталантой» и «Ювентусом». Игра проходит на стадионе «Адзурри д′Италия» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Микаэль Фаббри. Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Италии . 1/4 финала
05 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Скамакка – 27'     2:0 Сулемана – 77'     3:0    

Форвард «Аталанты» Камал Сулемана забил второй гол своей команды на 77-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Джанлука Скамакка на 27-й минуте ударом с 11-метровой отметки.

Ранее миланский «Интер» обыграл «Торино» со счётом 3:0 и вышел в полуфинал Кубка Италии. В других парах встретятся «Наполи» — «Комо» (10 февраля) и «Болонья» — «Лацио» (11 февраля).

Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», победившая в финале «Милан» (1:0).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
