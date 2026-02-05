Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гасилин высказался о перспективах ЦСКА в борьбе за чемпионство РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о перспективах ЦСКА в борьбе за чемпионство Мир Российской Премьер-Лиги.

«Армейцы закрывают все дефицитные позиции. Классная команда. Здесь Фабио Челестини и его штаб показывают, что они будут до конца в чемпионской гонке с «Зенитом» и «Краснодаром», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В зимнее трансферное окно в ЦСКА перешли полузащитник Дмитрий Баринов из «Локомотива» и нападающий Лусиано Гонду из «Зенита».

После 18 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

