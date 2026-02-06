Скидки
CO: «Арсеналу» и «Челси» интересен полузащитник из Бразилии с отступными в € 100 млн
«Арсенал» провёл предварительные переговоры о подписании 20-летнего полузащитника «Коринтианса» Брено Бидона, но в сделку может вмешаться «Челси». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент «канониры» находятся ближе всех к подписанию бразильского футболиста. «Коринтианс» занимает сильную переговорную позицию, поскольку в контракте Бидона прописаны отступные в € 100 млн. Однако клуб из Сан-Паулу реалистично оценивает перспективы полузащитника и может согласиться продать его за € 30 млн летом.

Бидон играет за взрослую команду «Коринтианса» с марта 2024 года. За этот период бразилец принял участие в 107 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

