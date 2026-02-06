Скидки
Главная Футбол Новости

«Он средний игрок. Ограниченный спортсмен». Экс-футболист сборной Бразилии — о Винисиусе

«Он средний игрок. Ограниченный спортсмен». Экс-футболист сборной Бразилии — о Винисиусе
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Джованни Силва высказался о вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Он средний игрок. В «Реале» у него другой уровень важности. Он ограниченный спортсмен. В основном он играет за счёт дриблинга и скорости. Вот и всё. Если выпустить против него сильного и быстрого парня, то, мне кажется, он ничего с этим не сможет поделать. Да, он выйдет победителем из некоторых эпизодов, но он не является игроком, который определяет исходы матчей», — сказал Джованни в видео на YouTube-канале Benja Me Mucho.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за клуб 33 матча во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал 10 результативных передач.

