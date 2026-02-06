Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Red Bull может помочь «Лидсу» купить Сперцяна у «Краснодара» летом — TEAMtalk

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян интересен «Лидсу». Профиль 25-летнего футболиста соответствует долгосрочной стратегии клуба по привлечению новых игроков. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в английском клубе знают о трудностях, способных возникнуть при торговле с российской командой. Однако существенное влияние может оказать компания Red Bull, которой принадлежит несколько клубов, в том числе миноритарная доля акций «Лидса». Эта компания способна организовать переход Сперцяна в стан «павлинов», используя одну из своих команд для первоначального трансфера из «Краснодара». Затем, когда это будет разрешено юридически, возможен переход полузащитника в «Лидс».

В качестве эффективности подобной модели TEAMtalk приводит трансфер нападающего Джона Джона из «Ред Булл Брагантино» в «Зенит», когда оба клуба вели переговоры напрямую.

Сперцян: надеюсь, Сафонов станет первым номером не только в Париже, но и в мире

Самые титулованные футбольные клубы России:

