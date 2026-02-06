В саудовской Про-Лиге сделали заявление из-за недовольства Роналду

Представитель саудовской Про-Лиги прокомментировал информацию о недовольстве нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду отсутствием усиления у команды в трансферное окно. Ранее СМИ сообщали, что по указанной причине португалец готов бойкотировать матчи «Аль-Насра», а также покинуть клуб летом.

«Саудовская профессиональная лига построена на простом принципе: каждый клуб действует независимо по одним и тем же правилам.

У клубов есть свои советы директоров, свои руководители и своё футбольное руководство. Решения о наборе игроков, расходах и стратегии принимаются этими клубами в рамках финансовой структуры, призванной обеспечить устойчивость и конкурентный баланс. Эта структура в равной степени применяется ко всей лиге.

Криштиану полностью вовлечён в жизнь «Аль-Насра» с момента своего приезда и сыграл важную роль в развитии и амбициях клуба. Как и любой высококлассный спортсмен, он хочет побеждать. Но ни один человек — каким бы значимым он ни был — не принимает решений за пределами своего клуба.

Последняя трансферная активность наглядно демонстрирует эту независимость. Один клуб укрепил свои позиции определённым образом. Другой выбрал иной подход. Это были решения клубов, принятые в рамках утверждённых финансовых параметров.

Конкуренция в лиге говорит сама за себя. Разница в очках между четырьмя лидерами не очень велика, поэтому борьба за титул по-прежнему крайне активна. Такой баланс отражает работу системы, которая функционирует так, как и задумано.

Основное внимание по-прежнему уделяется футболу — на поле, где ему и место, — и поддержанию достойного, конкурентоспособного соревнования для игроков и болельщиков», — приводит слова представителя Про-Лиги ESPN.

