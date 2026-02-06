«Атлетико» разгромил «Бетис» в матче 1/4 финала Кубка Испании, забив пять мячей

Завершился матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Бетис» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо. Матч закончился со счётом 5:0 в пользу гостей.

Счёт во встрече открыл защитник «Атлетико» Давид Ганцко на 12-й минуте. На 30-й минуте Джулиано Симеоне удвоил преимущество гостей, а через семь минут полузащитник Адемола Лукман забил третий мяч в ворота «Бетиса». На 62-й минуте форвард «Атлетико» Антуан Гризманн отправил четвёртый мяч в ворота хозяев, а на 83-й минуте нападающий мадридского клуба Тьяго Альмада установил окончательный счёт в матче — 5:0.

В 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Атлетико» одержал победу над клубом второго испанского дивизиона «Депортиво» (1:0). «Бетис» на данной стадии переиграл «Эльче» со счётом 2:1.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлогоднего турнира каталонский клуб одержал победу над мадридским «Реалом» в дополнительное время со счётом 3:2.