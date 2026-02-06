Скидки
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Страсбург — Монако, результат матча 5 февраля 2026, счет 1:3, 1/8 финала Кубка Франции 2025/2026

«Монако» Головина вылетел из Кубка Франции, проиграв «Страсбургу»
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Страсбург» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Мено» (Страсбург, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Жереми Стина. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Кубок Франции . 1/8 финала
05 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
3 : 1
Монако
Монако
1:0 Годо – 7'     2:0 Энсисо – 55'     2:1     3:1    

Счёт во встрече открыл нападающий «Страсбурга» Мартиаль Годо на седьмой минуте. На 55-й минуте форвард Хулио Энсисо удвоил преимущество хозяев. Через три минуты нападающий «Монако» Мика Биерет один мяч отыграл, а ещё через три минуты «Страсбург» забил третий мяч, дубль оформил Хулио Энсисо. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился жёлтой карточкой и был заменён на 46-й минуте.

В 1/16 финала Кубка Франции «Монако» одержал победу над клубом третьего французского дивизиона «Орлеан» (3:1). «Страсбург» на данной стадии разгромил «Авранш» со счётом 6:0.

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ». В финале прошлогоднего турнира парижский клуб одержал победу над «Реймсом» со счётом 3:0.

Календарь Кубка Франции сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Франции сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

