«Монако» Головина вылетел из Кубка Франции, проиграв «Страсбургу»

Завершился матч 1/8 финала Кубка Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Страсбург» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Мено» (Страсбург, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Жереми Стина. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт во встрече открыл нападающий «Страсбурга» Мартиаль Годо на седьмой минуте. На 55-й минуте форвард Хулио Энсисо удвоил преимущество хозяев. Через три минуты нападающий «Монако» Мика Биерет один мяч отыграл, а ещё через три минуты «Страсбург» забил третий мяч, дубль оформил Хулио Энсисо. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился жёлтой карточкой и был заменён на 46-й минуте.

В 1/16 финала Кубка Франции «Монако» одержал победу над клубом третьего французского дивизиона «Орлеан» (3:1). «Страсбург» на данной стадии разгромил «Авранш» со счётом 6:0.

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ». В финале прошлогоднего турнира парижский клуб одержал победу над «Реймсом» со счётом 3:0.