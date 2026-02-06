«Ювентус» разгромно проиграл «Аталанте» и выбыл из Кубка Италии

Завершился матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2025/2026 между «Аталантой» и «Ювентусом». Игра проходила на стадионе «Адзурри д′Италия» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Микаэль Фаббри. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Джанлука Скамакка на 27-й минуте ударом с 11-метровой отметки. Форвард «Аталанты» Камал Сулемана забил второй гол своей команды на 77-й минуте. В конце встречи на 85-й минуте полузащитник Марио Пашалич сделал счёт разгромным.

Таким образом, «Аталанта» вышла в полуфинал Кубка Италии, а «Ювентус» выбыл из соревнования.

Ранее миланский «Интер» обыграл «Торино» со счётом 3:0 и вышел в полуфинал Кубка Италии. В других парах встретятся «Наполи» — «Комо» (10 февраля) и «Болонья» — «Лацио» (11 февраля).

Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», победившая в финале «Милан» (1:0).