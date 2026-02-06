Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились все полуфиналисты Кубка Испании

Определились все полуфиналисты Кубка Испании
Комментарии

5 февраля завершилась последняя встреча стадии 1/4 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, по итогам которых определились все участники полуфинала турнира, который пройдёт в рамках двухматчевых противостояний.

В полуфинале турнира сыграют «Барселона», «Реал Сосьедад», «Атлетик» и «Атлетико».

Пары 1/2 финала станут известны после жеребьёвки.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлогоднего турнира каталонский клуб одержал победу над мадридским «Реалом» в дополнительное время со счётом 3:2.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании является «Барселона», которая выигрывала трофей 32 раза.

Материалы по теме
«Атлетико» разгромил «Бетис» в матче 1/4 финала Кубка Испании, забив пять мячей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android