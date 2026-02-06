Определились все полуфиналисты Кубка Испании

5 февраля завершилась последняя встреча стадии 1/4 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, по итогам которых определились все участники полуфинала турнира, который пройдёт в рамках двухматчевых противостояний.

В полуфинале турнира сыграют «Барселона», «Реал Сосьедад», «Атлетик» и «Атлетико».

Пары 1/2 финала станут известны после жеребьёвки.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлогоднего турнира каталонский клуб одержал победу над мадридским «Реалом» в дополнительное время со счётом 3:2.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании является «Барселона», которая выигрывала трофей 32 раза.