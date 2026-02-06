Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин — после 0:3 от «Аталанты»: Спаллетти очень хорошо работает с «Ювентусом»

Гришин — после 0:3 от «Аталанты»: Спаллетти очень хорошо работает с «Ювентусом»
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался об игре туринского «Ювентуса» после крупного выездного поражения от «Аталанты» (0:3) в четвертьфинальном матче Кубка Италии.

Кубок Италии . 1/4 финала
05 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Скамакка – 27'     2:0 Сулемана – 77'     3:0    

«За исключением пары поражений, Спаллетти очень хорошо работает с «Ювентусом». Если бы чемпионат начался с того момента, как он возглавил команду, «Ювентус» соперничал бы с «Интером» за чемпионство и создавал миланцам большие проблемы.

Я считаю «Ювентус» одним из открытий чемпионата с точки зрения качества игры. У них много игровых маневров, которые могут сделать только умные футболисты. Да, «Аталанте» они проиграли, но такое бывает», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

66-летний бывший главный тренер петербургского «Зенита» и сборной Италии Лучано Спаллетти возглавил «Ювентус» в октябре 2025 года. В текущей турнирной таблице Серии А туринцы занимают четвёртое место, набрав 45 очков в 23 матчах, отставание от лидирующего «Интера» составляет 10 очков.

Календарь Кубка Италии
Турнирная сетка Кубка Италии
Материалы по теме
«Ювентус» разгромно проиграл «Аталанте» и выбыл из Кубка Италии

Видео: Кержаков сравнил «Зенит» Спаллетти и Семака

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android