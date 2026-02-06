Гришин — после 0:3 от «Аталанты»: Спаллетти очень хорошо работает с «Ювентусом»

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался об игре туринского «Ювентуса» после крупного выездного поражения от «Аталанты» (0:3) в четвертьфинальном матче Кубка Италии.

«За исключением пары поражений, Спаллетти очень хорошо работает с «Ювентусом». Если бы чемпионат начался с того момента, как он возглавил команду, «Ювентус» соперничал бы с «Интером» за чемпионство и создавал миланцам большие проблемы.

Я считаю «Ювентус» одним из открытий чемпионата с точки зрения качества игры. У них много игровых маневров, которые могут сделать только умные футболисты. Да, «Аталанте» они проиграли, но такое бывает», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

66-летний бывший главный тренер петербургского «Зенита» и сборной Италии Лучано Спаллетти возглавил «Ювентус» в октябре 2025 года. В текущей турнирной таблице Серии А туринцы занимают четвёртое место, набрав 45 очков в 23 матчах, отставание от лидирующего «Интера» составляет 10 очков.

