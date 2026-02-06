Джон Кордоба рассказал о сроках своего возвращения на поле после травмы

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о сроках своего появления на поле после восстановления от травмы.

— Когда мы увидим тебя снова на поле?

— Скоро. Примерно через неделю или 10 дней, — сказал Кордоба в видеоролике, опубликованном официальным телеграм-каналом Мир РПЛ.

Джон Кордоба получил повреждение в матче 18‑го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА 7 декабря (3:2) и пропустил две первые контрольные встречи «Краснодара» на зимних межсезонных сборах — с «Елимаем» из Казахстана (2:1) и московским ЦСКА в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ (2:2, пен. 4:5).

