Главная Футбол Новости

Никитин — о новичке «Зенита»: из легионеров за всё время могу сравнить с ним только Халка

Никитин — о новичке «Зенита»: из легионеров за всё время могу сравнить с ним только Халка
Экс-защитник «Уфы» Алексей Никитин высказался об уровне новичка «Зенита» — бразильского полузащитника Джона Джона.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33'     1:1 Бителло – 59'     2:1 Нино – 76'    

«По уровню игры из легионеров нашего чемпионата за все времена я могу сравнить с ним только Халка. Джон Джон умеет практически всё на футбольном поле. Он может забивать издали, у него прекрасный удар с левой ноги. Он достаточно хорошо оснащён технически и хорошо координирован. Он левша, но может удачно сыграть правой ногой в штрафной. Вопрос только в том, удастся ли его раскрыть в «Зените». Если удастся, он будет невероятно полезен», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

28 января «Зенит» официально объявил о переходе из бразильского «Ред Булл Брагантино» 23-летнего хавбека Джона Джона. 3 февраля футболист принял участие в матче межсезонного турнира Winline Зимний кубок РПЛ с московским «Динамо» и отметился результативной передачей.

