Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Франции

По итогам матчей 1/8 финала Кубка Франции определились все четвертьфинальные пары турнира.

Кубок Франции, четвертьфинальные пары

«Марсель» — «Тулуза»

«Страсбург» — «Реймс»

«Лорьян» — «Ницца»

«Лион» — «Ланс»

Четвертьфинальные матчи Кубка Франции пройдут 4 марта. Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ». В финале прошлогоднего турнира парижский клуб одержал победу над «Реймсом» со счётом 3:0.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Франции является «ПСЖ». Команда выигрывала трофей 16 раз. На втором месте по этому показателю находится «Марсель» (10). Следом идут «Сент-Этьен» и «Лилль», в которых по шесть побед в Кубке Франции.