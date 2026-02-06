Экс-игрок ЦСКА Ефремов: если бы у Чалова получилось в ПАОКе, все бы говорили: «Красавчик!»

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов прокомментировал переход бывшего форварда красно-синих Фёдора Чалова из греческого ПАОКа в турецкий «Кайсериспор».

«Наверное, на месте Чалова я поступил бы так же — пошёл бы проверять свои силы в другом чемпионате. В данном случае можно назвать это решение ошибкой, но что, если бы у Феди получилось в Греции? Все бы говорили: «Красавчик, правильно сделал!» Это палка о двух концах. Странное отношение со стороны болельщиков и странные вопросы к нему. Со стороны болельщика это может выглядеть как ошибка, а Федю можно понять — он пошёл, попробовал. Да, не вышло так, как хотел. Но якорь он бросать не будет. Жить и играть в другой стране, общаться на другом языке — это совсем другое. Я был на месте Чалова, и я знаю, что это такое», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За полтора года в ПАОКе Фёдор Чалов сыграл в 64 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

