ЦСКА — «Динамо»: во сколько начало матча Зимнего Кубка РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 6 февраля, состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между московскими ЦСКА и «Динамо». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 15:00 мск. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».
«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Динамо» располагается на 10-й строчке, имея в активе 21 очко. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».