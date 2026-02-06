Расписание матчей 21-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 6 февраля, матчем «Унион» — «Айнтрахт» стартует 21-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 21-го тура Бундеслиги (время — московское):
6 февраля, пятница:
22:30. «Унион» — «Айнтрахт».
7 февраля, суббота:
17:30. «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд;
17:30. «Санкт-Паули» — «Штутгарт»;
17:30. «Майнц» — «Аугсбург»;
17:30. «Хайденхайм» — «Гамбург»;
17:30. «Фрайбург» — «Вердер».
20:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Байер».
8 февраля, воскресенье:
17:30. «Кёльн» — «РБ Лейпциг»;
19:30. «Бавария» — «Хоффенхайм».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 51 очко за 20 матчей.