Унион Берлин — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
22:30 Мск
Расписание матчей 21-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 6 февраля, матчем «Унион» — «Айнтрахт» стартует 21-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 21-го тура Бундеслиги (время — московское):

6 февраля, пятница:

22:30. «Унион» — «Айнтрахт».

7 февраля, суббота:

17:30. «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд;
17:30. «Санкт-Паули» — «Штутгарт»;
17:30. «Майнц» — «Аугсбург»;
17:30. «Хайденхайм» — «Гамбург»;
17:30. «Фрайбург» — «Вердер».
20:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Байер».

8 февраля, воскресенье:

17:30. «Кёльн» — «РБ Лейпциг»;
19:30. «Бавария» — «Хоффенхайм».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 51 очко за 20 матчей.

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
