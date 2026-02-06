Скидки
Аль-Наср — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Оливейра подробно рассказал, почему клуб купил Джона Джона

Комментарии

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о качествах новичка команды — 23-летнего бразильского полузащитника Джона Джона.

Джон Джон — очень креативный футболист. Он может обыграть, может отдать хорошую передачу. Мы давно за ним следили, в бразильском чемпионате он выделялся. Нельзя упускать возможность взять такого классного и молодого футболиста. К тому же это прямая замена Жерсону.

— Есть уверенность, что с ним не будет случая Жерсона? Полгода поиграет и захочет обратно в Бразилию?
— В футболе ни в чём нельзя быть уверенным до конца. Но думаю, что с Джоном Джоном эта ситуация не повторится. Обратно он не захочет, — сказал де Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

28 января «Зенит» официально объявил о переходе из бразильского «Ред Булл Брагантино» 23-летнего хавбека Джона Джона. 3 февраля футболист принял участие в матче межсезонного турнира Winline Зимний Кубок РПЛ с московским «Динамо» и отметился результативной передачей.

Комментарии
