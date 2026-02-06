Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 24-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 24-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 6 февраля, матчем «Верона» — «Пиза» стартует 24-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 24-го тура Серии А (время — московское):

6 февраля, пятница:

22:45. «Верона» — «Пиза».

7 февраля, суббота:

20:00. «Дженоа» — «Наполи»;
22:45. «Фиорентина» — «Торино».

8 февраля, воскресенье:

14:30. «Болонья» — «Парма»;
17:00. «Лечче» — «Удинезе»;
20:00. «Сассуоло» — «Интер»;
22:45. «Ювентус» — «Лацио».

9 февраля, понедельник:

20:30. «Аталанта» — «Кремонезе»;
22:45. «Рома» — «Кальяри».

18 февраля, среда:

22:45. «Милан» — «Комо».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 55 очков за 23 матча.

Календарь матчей Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Топ-события пятницы: открытие Олимпийских игр, «Краснодар» — «Зенит», теннис и хоккей
Топ-события пятницы: открытие Олимпийских игр, «Краснодар» — «Зенит», теннис и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android