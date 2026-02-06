Расписание матчей 24-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 6 февраля, матчем «Верона» — «Пиза» стартует 24-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 24-го тура Серии А (время — московское):
6 февраля, пятница:
22:45. «Верона» — «Пиза».
7 февраля, суббота:
20:00. «Дженоа» — «Наполи»;
22:45. «Фиорентина» — «Торино».
8 февраля, воскресенье:
14:30. «Болонья» — «Парма»;
17:00. «Лечче» — «Удинезе»;
20:00. «Сассуоло» — «Интер»;
22:45. «Ювентус» — «Лацио».
9 февраля, понедельник:
20:30. «Аталанта» — «Кремонезе»;
22:45. «Рома» — «Кальяри».
18 февраля, среда:
22:45. «Милан» — «Комо».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 55 очков за 23 матча.