Расписание матчей 24-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 6 февраля, матчем «Верона» — «Пиза» стартует 24-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 24-го тура Серии А (время — московское):

6 февраля, пятница:

22:45. «Верона» — «Пиза».

7 февраля, суббота:

20:00. «Дженоа» — «Наполи»;

22:45. «Фиорентина» — «Торино».

8 февраля, воскресенье:

14:30. «Болонья» — «Парма»;

17:00. «Лечче» — «Удинезе»;

20:00. «Сассуоло» — «Интер»;

22:45. «Ювентус» — «Лацио».

9 февраля, понедельник:

20:30. «Аталанта» — «Кремонезе»;

22:45. «Рома» — «Кальяри».

18 февраля, среда:

22:45. «Милан» — «Комо».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 55 очков за 23 матча.