Расписание Зимнего Кубка РПЛ — 2026 на 6 февраля
Сегодня, 6 февраля, стартует второй игровой день Winline Зимнего Кубка РПЛ. В рамках игрового дня состоятся два матча с участием топ-клубов Мир РПЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с программой игрового дня.
Расписание Зимнего Кубка РПЛ — 2026 на 6 февраля (время — московское):
- 19:15. «Краснодар» (Краснодар) – «Зенит» (Санкт-Петербург);
- 15:00. ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва).
Турнир с участием четырёх команд Мир РПЛ – «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» – проходит в круговом формате.
Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».
