Сегодня, 6 февраля, стартует второй игровой день Winline Зимнего Кубка РПЛ. В рамках игрового дня состоятся два матча с участием топ-клубов Мир РПЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с программой игрового дня.

Расписание Зимнего Кубка РПЛ — 2026 на 6 февраля (время — московское):

19:15. «Краснодар» (Краснодар) – «Зенит» (Санкт-Петербург);

15:00. ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва).

Турнир с участием четырёх команд Мир РПЛ – «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» – проходит в круговом формате.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».