Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание Зимнего Кубка РПЛ — 2026 на 6 февраля

Расписание Зимнего Кубка РПЛ — 2026 на 6 февраля
Комментарии

Сегодня, 6 февраля, стартует второй игровой день Winline Зимнего Кубка РПЛ. В рамках игрового дня состоятся два матча с участием топ-клубов Мир РПЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с программой игрового дня.

Расписание Зимнего Кубка РПЛ — 2026 на 6 февраля (время — московское):

  • 19:15. «Краснодар» (Краснодар) – «Зенит» (Санкт-Петербург);
  • 15:00. ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва).

Турнир с участием четырёх команд Мир РПЛ – «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» – проходит в круговом формате.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

Календарь Зимнего Кубка РПЛ
Материалы по теме
ЦСКА — «Динамо». Урок физики в ОАЭ ЦСКА — «Динамо». Урок физики в ОАЭ
«Краснодар» — «Зенит». Берём коэффициент 3.40 на матч лидеров РПЛ в Абу-Даби «Краснодар» — «Зенит». Берём коэффициент 3.40 на матч лидеров РПЛ в Абу-Даби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android