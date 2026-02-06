Расписание матчей 21-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 6 февраля, матчем «Метц» — «Лилль» стартует 21-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 21-го тура Лиги 1 (время — московское):
6 февраля, пятница:
22:45. «Метц» — «Лилль».
7 февраля, суббота:
19:00. «Ланс» — «Ренн»;
21:00. «Брест» — «Лорьян»;
23:05. «Нант» — «Лион».
8 февраля, воскресенье:
17:00. «Ницца» — «Монако»;
19:15. «Анже» — «Тулуза»;
19:15. «Гавр» — «Страсбург»;
19:15. «Осер» — «Париж»;
22:45. «Пари Сен-Жермен» — «Марсель».
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 48 очков за 20 матчей.