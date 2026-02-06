Скидки
Аль-Наср — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 25-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 25-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 6 февраля, матчем «Лидс Юнайтед» — «Ноттингем Форест» стартует 25-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 25-го тура АПЛ (время — московское):

6 февраля, пятница:

23:00. «Лидс Юнайтед» — «Ноттингем Форест».

7 февраля, суббота:

15:30. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»;
18:00. «Вулверхэмптон» — «Челси»;
18:00. «Фулхэм» — «Эвертон»;
18:00. «Борнмут» — «Астон Вилла»;
18:00. «Арсенал» — «Сандерленд»;
18:00. «Бёрнли» — «Вест Хэм Юнайтед»;
20:30. «Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд».

8 февраля, воскресенье:

17:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас»;
19:30. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 53 очка за 24 матча.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
