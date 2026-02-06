Расписание матчей 23-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 6 февраля, матчем «Сельта» — «Осасуна» стартует 23-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 23-го тура чемпионата Испании (время — московское):
6 февраля, пятница:
23:00. «Сельта» — «Осасуна».
7 февраля, суббота:
16:00. «Райо Вальекано» – «Овьедо»;
18:15. «Барселона» – «Мальорка»;
20:30. «Севилья» – «Жирона»;
23:00. «Реал Сосьедад» – «Эльче».
8 февраля, воскресенье:
16:00. «Алавес» – «Хетафе»;
18:15. «Атлетик» Бильбао – «Леванте»;
20:30. «Атлетико» Мадрид – «Бетис»;
23:00. «Валенсия» – «Реал» Мадрид.
9 февраля, понедельник:
23:00. «Вильярреал» – «Эспаньол».
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 55 очков за 22 матча.