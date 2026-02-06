Скидки
Унион Берлин — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
22:30 Мск
Экс-одноклубник Чалова Ефремов: у Феди были все качества, которые нужны нападающему

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов высказался об игровых качествах бывшего форварда красно-синих Фёдора Чалова, который накануне перешёл из греческого ПАОКа в турецкий «Кайсериспор».

«Приведу пример Димы Рыжова — он тоже играл в ЦСКА, воспитанник академии Коноплёва. Когда я смотрел на него, я видел просто сумасшедший потенциал, который он по итогу не реализовал. С Федей Чаловым было немного не так. Когда я вернулся из аренды, он уже был игроком стартового состава — я не видел весь процесс его роста. Но его сильные качества были очень заметны: Чалов техничный, быстрый, резкий — всё, что нужно нападающему. И он эти качества демонстрировал, в одном из сезонов стал лучшим бомбардиром.

Возможность перейти в «Кристал Пэлас» у Чалова появилась, когда меня уже не было в клубе. Но когда тебя зовёт клуб из Англии, ты туда сильно хочешь и уже морально готовишься к переходу, а он не случается — психологический момент может произойти. Федя сам мог этого и не осознавать, но на подкорке могло остаться», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

