Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Унион Берлин — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: «Спартак» — не топ-клуб, чемпионский футбол за 20 лет они показали один раз

Аршавин: «Спартак» — не топ-клуб, чемпионский футбол за 20 лет они показали один раз
Комментарии

Заместитель председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о московском «Спартаке». По мнению Аршавина, сейчас «Спартак» не является топ-клубом. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

– Вам не кажется, что команда теряет свою идентичность?
– Люди моего поколения ассоциируют «Спартак» с красивым футболом: с короткими пасами, стеночками, забеганиями. Так играли Титов, Пятницкий, Цымбаларь. Но спустя 20 лет об этом можно забыть. «Спартак» за эти годы один раз стал чемпионом. О чём мы говорим? Накинем ещё очко за Кубок, хорошо. Недавно на английском телевидении услышал мысль: «Чего вы ждёте от «Манчестер Юнайтед»? Вы думаете, что это команда, которая была при Фергюсоне. Но этого нет уже больше 10 лет. Они средние, не топ – а чтобы побеждать, нужно стать топом». То же самое можно сказать и про «Спартак». Эмблема, история – всё есть, но чемпионский футбол за 20 лет показали один раз, – приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
Андрей Аршавин назвал лучшего игрока в истории РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android