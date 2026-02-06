Аршавин: «Спартак» — не топ-клуб, чемпионский футбол за 20 лет они показали один раз

Заместитель председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о московском «Спартаке». По мнению Аршавина, сейчас «Спартак» не является топ-клубом. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

– Вам не кажется, что команда теряет свою идентичность?

– Люди моего поколения ассоциируют «Спартак» с красивым футболом: с короткими пасами, стеночками, забеганиями. Так играли Титов, Пятницкий, Цымбаларь. Но спустя 20 лет об этом можно забыть. «Спартак» за эти годы один раз стал чемпионом. О чём мы говорим? Накинем ещё очко за Кубок, хорошо. Недавно на английском телевидении услышал мысль: «Чего вы ждёте от «Манчестер Юнайтед»? Вы думаете, что это команда, которая была при Фергюсоне. Но этого нет уже больше 10 лет. Они средние, не топ – а чтобы побеждать, нужно стать топом». То же самое можно сказать и про «Спартак». Эмблема, история – всё есть, но чемпионский футбол за 20 лет показали один раз, – приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».